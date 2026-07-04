Diocese de Angra destina colecta de missas para apoio às vítimas dos sismos

A diocese de Angra vai destinar as coletas das missas dos dias 11 e 12 de julho de todas as paróquias dos Açores, ao apoio às vítimas dos sismos na Venezuela, foi hoje anunciado.

Segundo o portal Igreja Açores, a decisão "surge numa altura em que continuam a chegar relatos do impacto humano e material da catástrofe e pretende mobilizar a comunidade católica açoriana para uma resposta solidária junto das populações afetadas".

O Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, também anunciou que vai canalizar as coletas do passado domingo para apoio às vítimas da tragédia na Venezuela.

A Cáritas Diocesana de Angra já enviou esta semana um primeiro apoio financeiro, no valor de 2.500 euros, para a Cáritas Portuguesa, que fará posteriormente chegar à Venezuela através da rede da Cáritas Internacional.

Segundo Anabela Borba, responsável diocesana da Cáritas nos Açores, também vão ser envolvidas "todas as Cáritas de ilha, num esforço conjunto de ajuda financeira".

"Vamos interpelar todas as Cáritas de ilha para que também contribuam com ajuda financeira. Neste momento, é o mais importante", afirmou, citada no portal da diocese de Angra.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.645 mortos e 12.666 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 89 portugueses e lusodescendentes, e outros 60 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.