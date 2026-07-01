Quatro polícias detidos por roubar dinheiro em zonas afectadas após terramoto na Venezuela
Quatro polícias foram detidos na Venezuela por alegadamente se terem apropriado de "bens económicos" entre os escombros de edifícios derrubados no estado de La Guaira, o mais afetado pelos sismos da semana passada, informaram as autoridades.
Os agentes, do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminais (CICPC), foram expulsos da corporação e serão apresentados em tribunal, segundo um comunicado oficial publicado na terça-feira.
"Estes funcionários, desviando-se dos seus deveres e aproveitando-se das operações de resgate e assistência humanitária, atuaram de forma indecorosa ao apropriar-se de valores económicos encontrados entre os escombros", declarou o diretor do CICPC, Douglas Rico, no comunicado.
Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram cidadãos indignados a confrontar um agente do CICPC e a rasgar os dólares em dinheiro que este tinha consigo, chamando-o de "vergonha".
O ministro do Interior, Diosdado Cabello, afirmou na plataforma de mensagens Telegram que esses agentes "estavam a cometer atos impudicos, indecentes e imorais" e garantiu que serão julgados de acordo com a lei.
"Seremos totalmente intolerantes com aqueles que, fazendo uso do seu uniforme, cometam atos contra a moral, contra os bons costumes, e seremos ainda mais severos no caso de uma grande comoção como esta, em que haja pessoas que queiram aproveitar-se da dor e dos bens alheios", acrescentou.
O partido da oposição Primero Justicia (PJ) já tinha denunciado o "aproveitamento de alguns funcionários do regime", que, em vez de "cumprirem o seu juramento e preservarem a vida dos venezuelanos, estão a procurar entre os escombros como enriquecer com a tragédia".
Esta terça-feira, o número de mortos pelos sismos ocorridos na passada quarta-feira, na zona norte do país caribenho, subiu para 1.943 e o de feridos para 10.571, segundo as autoridades.