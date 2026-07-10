Semana fecha com 86 acidentes e apenas 1 ferido grave

O Comando Regional da Madeira da PSP informa hoje que na Região Autónoma da Madeira, entre 3 e 9 de Julho de 2026, se registaram 86 acidentes de viação, dos quais 59 foram colisões, 20 despistes, 4 atropelamentos e 3 de outra natureza. Do total de acidentes resultaram 24 feridos ligeiros, 1 ferido grave e nenhuma vítima mortal.

O concelho do Funchal registou o maior número de acidentes, com 28, seguido de Santa Cruz, com 24, que teve o único ferido grave da semana. Seguem-se Ribeira Brava e Machico, com 7 acidentes cada, Câmara de Lobos e Calheta, com 6, Porto Moniz, com 4, São Vicente, com 2, e Porto Santo, com 1. Em Santana registou-se 1 acidente e na Ponta do Sol não houve qualquer ocorrência.

Quanto à proactividade policial, a PSP da Madeira realizou várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 16 pessoas por crimes rodoviários: 8 por condução de veículo em estado de embriaguez, 3 por condução sem habilitação legal, 2 por desobediência com carta apreendida, 2 por desobediência com veículo apreendido e 1 por recusa em efectuar as provas estabelecidas para a detecção de substâncias psicotrópicas.

A PSP esclarece que os dados apresentados são provisórios, uma vez que existem acidentes participados à corporação em data posterior ao envio desta informação.