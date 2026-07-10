XXII Circuito dos Horários do Funchal na estrada este sábado

O XXII Circuito dos Horários do Funchal vai este sábado para a estrada, quando o relógio marcar as 18 horas. A prova, destinada aos escalões de sub18, sub20, sub23, seniores e veteranos, terá uma extensão de 3,8 Km.

A partida, está marcada para a Estação dos Horários do Funchal. Desce a Estrada da Fundoa, passa pela Rotunda dos Viveiros, seguindo à direita para a rua Dr. João Abel de Freitas continuando pela mesma rua, à esquerda pela Rampa do Muro da Coelha e posteriormente à esquerda pelo Caminho da Achada, até ao Cruzamento da Rua do Alto do Pico, retornando em seguida, pelo mesmo percurso, à direita pela Rua Dr. João Lemos Gomes, à direita pela Estrada Dr. João Abel de Freitas até à Rotunda dos Viveiros, e finalmente à esquerda subindo a Estrada da Fundoa com meta na Estação dos Horários do Funchal.

A organização da prova esteve a cargo da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira e do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Horários do Funchal.

A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, organiza este fim de semana os Campeonatos Regionais de Veteranos (Verão), num evento que se prolonga pelo fim-de-semana e que vai dividir-se pelo Funchal (RG3) e pela Ribeira Brava (Centro Desportivo da Madeira).