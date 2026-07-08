Produção de leite caiu 86% em 40 anos Madeira atingiu em 2025 o segundo pior registo de sempre. Governo aumenta apoio à vaca leiteira para tentar travar o declínio do sector. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 8 de Julho.

O destaque fotográfico da primeira página diz respeito à notícia La Guaira resiste entre escombros Comerciantes madeirenses e luso-venezuelanos reabriram portas entre medo e perdas, mas avisam que a cidade não se reergue sem ajuda. Manuel Onório da Silva espera por apoio social e por uma rotina que lhe devolva a dignidade.

Outros destaques:

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