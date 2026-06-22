Santa Cruz celebra 'São João' esta terça-feira com 12 marchas populares e mais de 600 figurantes

As ruas de Santa Cruz voltam a encher-se de cor, música e tradição esta terça-feira, 23 de Junho. As tradicionais Marchas de São João saem à rua a partir das 19h30, numa organização da Casa do Povo de Santa Cruz, em parceria com o Município e a Junta de Freguesia.

O evento deste ano promete ser um dos mais participados de sempre, contando com 12 grupos de marchas e cerca de 650 figurantes vindos de vários pontos da Região.

A concentração dos marchantes está marcada para a Rua Bela de São José, junto à Casa da Cultura (Quinta do Revoredo). A partir daí, o desfile, que inclui o habitual "desfile das panelas", seguirá o seguinte percurso:

Rua da Ponte Nova

Rua José Barros e Sousa

Praça Dr. João Abel de Freitas

Rua 17 de Junho 1876

Rua de São Fernando e Rua Nova de São Fernando

Rua da Praia

O cortejo terminará junto ao Mercado Municipal, na Praça Padre Patrocínio Alves, onde será servida a tradicional ceia de São João aos grupos participantes.

Outros destaques

Após desfilarem pelas artérias da cidade, os 12 grupos sobem ao palco principal, instalado na Praça Padre Patrocínio Alves, para as respectivas exibições. A animação da noite ficará ainda a cargo das actuações do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz e do Grupo D’Repente.

Grupos da edição de 2026

Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz; Casa do Povo da Ribeira Brava; Centro Comunitário da Nogueira e CACI; Nuvem de Afeto; Casa do Povo de São Martinho; Universidade Sénior de Machico; Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria; Casa do Povo da Serra de Água; Centro Comunitário do Funchal; Associação Inclusiva Magia das Artes (AIMA); Casa do Povo do Monte; Entre Aromas e Flores, Patinando com Inclusão.