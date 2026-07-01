"Se algo marca a história madeirense é o facto de ela se ter construído com Deus"

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, afirmou, esta quarta-feira, que "os momentos grandes e empolgantes da nossa história insular foram aqueles partilhados e vividos com Deus", numa homilia marcada por referências à identidade madeirense, à autonomia e à responsabilidade colectiva, durante a missa solene do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, celebrada na Sé do Funchal.

Perante os fiéis e as entidades oficiais presentes, entre elas Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, D. Nuno Brás sustentou que a história da Madeira "construiu-se com Deus presente na vontade e liberdade humana", considerando que esse foi um elemento determinante desde os primeiros tempos do povoamento da ilha.

"Como poderiam os nossos antepassados suportar o peso, o sacrifício da vida nestas paragens atlânticas sem a força e o horizonte de Deus, sem a Sua presença e a Sua bênção?", questionou. Associou ainda o conceito de autonomia à liberdade, defendendo que "autonomia verdadeira exige, necessariamente, liberdade", mas advertiu que essa liberdade implica responsabilidade na construção da sociedade.

Ao longo da homilia, o bispo centrou a sua reflexão na necessidade de cada pessoa escolher entre o bem e o mal, alertando para o risco de uma sociedade que procure construir-se afastando Deus.

"Esquecemos que, onde não existe lugar para Deus, tão-pouco existirá lugar para o Homem e para o humano", afirmou, acrescentando que uma sociedade construída apenas sobre as capacidades humanas acaba por favorecer "o domínio do mais poderoso e o esmagamento indigno e injusto do mais frágil".

Dirigindo-se particularmente aos madeirenses no dia em que a Região assinala o seu feriado, o bispo recordou que a história insular conheceu momentos em que a presença de Deus foi esquecida, mas salientou que os períodos de maior progresso coincidiram com tempos de maior generosidade e união. "São eles que nos fazem sentir justamente orgulhosos de sermos madeirenses", afirmou.

"Procurai o bem e não o mal, para que vivais. Assim, o Senhor Deus do universo estará convosco", concluiu.