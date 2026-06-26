Conselho da Diáspora Madeirense manifesta pesar pelas vítimas dos sismos na Venezuela

O Conselho da Diáspora Madeirense manifesta, através de uma nota, o seu "mais profundo pesar e consternação perante a tragédia provocada pelo duplo sismo que atingiu a região de Caracas, em particular o Estado de La Guaira, causando inúmeras vítimas mortais, feridos e desaparecidos."

"Neste momento de dor e sofrimento, o Conselho da Diáspora Madeirense expressa a sua solidariedade para com o povo venezuelano e apresenta as mais sentidas condolências às famílias das vítimas, desejando igualmente uma rápida recuperação a todos os feridos e afetados por esta catástrofe2, refere.

O Conselho da Diáspora diz que a confirmação da existência de nove vítimas portuguesas e lusodescendentes entre os mortos torna esta tragédia "particularmente dolorosa para a comunidade portuguesa e, em especial, para a comunidade madeirense espalhada pelo mundo. A Venezuela acolheu, ao longo de várias gerações, milhares de madeirenses que ali construíram as suas vidas, as suas famílias e os seus projetos, consolidando laços humanos e afetivos que permanecem profundamente vivos entre os dois povos."

Perante esta calamidade, o Conselho da Diáspora Madeirense manifesta a sua proximidade para com os portugueses, lusodescendentes e madeirenses residentes na Venezuela, bem como para com todos aqueles que aguardam notícias dos seus familiares e amigos.

O Conselho reconhece ainda o trabalho das equipas de socorro, das autoridades venezuelanas, das autoridades portuguesas, da ajuda internacional prestada por países estrangeiros e Organizações Internacionais que se encontram empenhados na assistência às populações atingidas.

"Neste momento de luto e solidariedade, o Conselho da Diáspora Madeirense associa-se às manifestações de pesar que se fazem sentir em Portugal e junto das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, reafirmando os laços de amizade, fraternidade e proximidade que unem a Madeira e a Venezuela", lê-se ainda.

Por fim, o Conselho da Diáspora Madeirense expressa uma palavra de apreço, reconhecimento e solidariedade aos Conselheiros pela Venezuela, pelo "incansável trabalho que têm vindo a desenvolver em apoio da comunidade portuguesa e madeirense, em particular neste momento de enorme adversidade. O seu empenho, proximidade e sentido de missão constituem um exemplo de dedicação e serviço à diáspora, merecendo o mais profundo reconhecimento do Conselho."