Últimas vagas para 'workshop' com Clara Andermatt

A coreógrafa Clara Andermatt, uma das pioneiras da Nova Dança Portuguesa, estará na Madeira de 29 de Junho a 3 de Julho para dinamizar o ‘workshop’ ‘O Mecanismo’, promovido pela Dançando com a Diferença.

As sessões decorrem das 14 às 18 horas no Estúdio da companhia, no Funchal, e estão abertas à comunidade sem necessidade de experiência prévia em dança. A iniciativa integra um ciclo de workshops criado para assinalar os 25 anos da companhia.

‘O Mecanismo’ propõe uma exploração do corpo, do gesto e da repetição como ferramentas de criação, numa lógica de interdependência e presença partilhada. As inscrições estão abertas a todos os interessados, via https://forms.gle/mB9yFLfQ94tBCnUDA.