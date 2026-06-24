Dançando com a Diferença leva projecto 'Dançando Crio Um Mundo' à EB1/PE de Câmara de Lobos

A companhia Dançando com a Diferença leva amanhã o projecto 'Dançando Crio Um Mundo' à Escola EB1/PE de Câmara de Lobos, numa acção dirigida a cerca de 100 alunos.

A acção contará com a presença da intérprete Joana Caetano e de Telmo Ferreira, intérprete evice-presidente da companhia, no âmbito da iniciativa 'Transbordando o Meu Corpo', uma conferência performativa em que os artistas partilham os seus percursos de vida e reflectem sobre o impacto da dança na construção da identidade e na relação com a sociedade.

Segundo nota à imprensa, a sessão propõe um momento de diálogo com alunos, professores e comunidade educativa, cruzando testemunho pessoal e prática artística, numa abordagem centrada na dança enquanto ferramenta de expressão e inclusão.

Para Henrique Amoedo, director artístico da Dançando com a Diferença, o projecto 'Dançando Crio Um Mundo' afirma-se como uma linha de trabalho continuada de intervenção artística em contexto educativo, onde a criação contemporânea se cruza com práticas de mediação cultural e de acesso à arte.

“Trata-se de um projecto que reforça o papel das artes enquanto dimensão estruturante na formação de públicos, promovendo a participação activa, a inclusão e o reconhecimento da diversidade como parte integrante dos processos artísticos”, realça.

Na semana anterior, a mesma acção esteve na EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, no Funchal, onde Joana Caetano apresentou o seu percurso artístico e experiências internacionais, e Telmo Ferreira partilhou a sua trajetória pessoal, destacando o impacto da dança na sua vida após o percurso na Educação Especial. Esta actividade decorreu no âmbito do Dançando Crio um Mundo, no projeto Escolas 2026, integrado no apoio quadrienal do Município do Funchal à Dançando com a Diferença.

O projecto integra mais duas acções principais, além do 'Transbordando o Meu Corpo', nomeadamente 'O Coro da Mudança' – residência artística de uma semana centrada na exploração do movimento e criação colectiva e oficina colaborativa 1=1 – laboratório inclusivo de investigação do corpo e da interacção interpessoal.

A Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pela República Portuguesa - XXIII Governo / Direção-Geral das Artes (2023 - 2026), Governo Regional da Madeira através da: Direcção Regional de Educação da Madeira, Direcção Regional da Cultura e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira.