Filipe Sousa reforça a autonomia como “uma ferramenta de progresso”, mas lembra que “ainda há muito a fazer”

O deputado do Juntos pelo Povo, Filipe Sousa, o primeiro a intervir na sessão plenária comemorativa dos 50 anos da autonomia das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, começou de forma bastante emocionada, evocando a tragédia na Venezuela que “atinge muitos conterrâneos madeirenses”, demonstrando “profunda solidariedade”.

Referindo-se ao momento solene celebrado esta sexta-feira na Assembleia da República, o deputado do JPP lembrou que a autonomia das Regiões Autónomas “foi um momentos mais transformadores da nossa democracia, 50 anos de um caminho que não foi oferecido, mas sim conquistado por povos que sempre souberam o que queria”.

“Autonomia é reconhecer que o país não se esgota no continente. Portugal tem projecção atlântica e dimensão marítima graças às suas Regiões Autónomas”, acrescentou.

Filipe Sousa sublinhou também que “a autonomia revelou-se uma ferramenta de progresso, permitindo respostas mais próximas das populações, mas a autonomia é um processo em constante construção e ainda há muito para fazer"

Lembra e lamenta as “desilgualdades sociais que ainda existem”, assim como “as visões centralistas que ignoram a realidade insular”. Recordou os custos da mobilidade aérea, como um dos aspectos a ter em conta.

Pediu ainda um aplauso para os antigos presidentes dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores.