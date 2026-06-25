Presidente russo apresenta condolências

O Presidente russo apresentou hoje condolências à chefe de Estado interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pelos mais de 160 mortos registados nos dois fortes sismos que atingiram o país sul-americano na quarta-feira.

Pelo menos 164 mortos e 971 feridos após sismos na Venezuela Pelo menos 164 pessoas morreram e 971 ficaram feridas depois de dois fortes sismos terem atingido a Venezuela, declarou hoje a Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez.

"Apresentamos as nossas mais profundas condolências pelas trágicas consequências do devastador sismo no noroeste da Venezuela", disse Vladimir Putin em comunicado.

O líder russo pediu que as suas palavras "sinceras de compaixão fossem transmitidas às famílias e entes queridos das vítimas", desejando uma rápida recuperação a todos os afetados pelo desastre.

"Expressamos os nossos sentimentos de solidariedade e apoio ao povo amigo da Venezuela nestes momentos tão difíceis", acrescentou, na mesma mensagem.

A Presidente interina da Venezuela já agradeceu as palavras de Putin.

"Agradecemos profundamente as manifestações de apoio e solidariedade do Governo e do povo da Rússia nesta circunstância difícil, reafirmando os nossos laços estratégicos", afirmou Rodríguez numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Pelo menos 164 pessoas morreram na quarta-feira e mais de 900 ficaram feridas na sequência de dois grandes sismos registados na Venezuela, de acordo com um balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 na escala aberta de Richter ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.