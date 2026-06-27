Marítimo manifesta solidariedade ao povo venezuelano

Em comunicado, o Marítimo manifesta a sua mais profunda solidariedade para com o povo venezuelano, na sequência da tragédia provocada pelo recente sismo.

Eis o comunicado na íntegra:

"Neste momento de dor e consternação, o Marítimo dirige uma palavra de coragem, esperança e apoio a todos os que foram afetados por esta catástrofe. A ligação entre a Madeira e a Venezuela é histórica e profundamente enraizada. Ao longo de várias gerações, milhares de madeirenses encontraram na Venezuela uma segunda casa, onde construíram vida, família e contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do país. Entre eles encontram-se muitos sócios, adeptos e simpatizantes do Club Sport Marítimo, reforçando laços que atravessam o Atlântico e unem os nossos povos há décadas



A família verde-rubra mantém igualmente uma relação especial com o Marítimo de La Guaira, clube irmão com o qual partilha uma ligação histórica, cultural e desportiva, símbolo vivo da presença e influência da comunidade madeirense na Venezuela.



Em nome de toda a instituição, expressamos as nossas mais sinceras condolências às famílias das vítimas e a nossa solidariedade para com todos aqueles que enfrentam as consequências desta tragédia.



O Club Sport Marítimo associa-se a este momento de luto e reafirma o seu apoio ao povo venezuelano, à comunidade madeirense residente naquele país e a toda a família maritimista que hoje vive horas de profunda preocupação e tristeza.



Força, Venezuela. Estamos convosco".