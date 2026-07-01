Decoreve apresenta novas tendências de decoração e descanso na Expomadeira

De 3 a 12 de Julho, o Estádio dos Barreiros volta a ser o palco da Expomadeira, a maior feira de actividades económicas da Região. Entre os expositores confirmados, destaca-se o regresso da Decoreve, que celebra mais de uma década de participação contínua no evento.

Este ano, a Decoreve promete transformar o seu espaço num ponto de paragem obrigatório para quem procura renovar o lar. O stand da marca funcionará como um guia de tendências, com propostas de decoração focadas no conforto, na estética e na funcionalidade. Os visitantes poderão conhecer de perto soluções pensadas para tornar as habitações mais acolhedoras, replicando a experiência e a oferta que a marca já habituou os clientes na sua loja física, na Rua Vale D’Ajuda.

Outra das grandes apostas desta edição volta a ser a Molaflex by Decoreve. O espaço do certame dará um destaque especial à saúde e ao bem-estar, com a apresentação de soluções de descanso de última geração, incluindo os mais recentes modelos de colchões e almofadas da marca.

A organização convida todos os visitantes da feira a passarem pelo espaço para descobrir as novidades que vão ditar as regras do design de interiores nos próximos meses.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104, Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]