Primeira fase de recolha de ajuda para Venezuela termina hoje

A Associação da Comunidade Venezuelana na Madeira (VENECOM) anuncia que os pontos de recolha de donativos, situados na Rua do Pombal, n.º 21, no Funchal, permanecem abertos até ao final do dia de hoje, encerrando assim a primeira fase da campanha solidária lançada em apoio às populações afectadas pela recente tragédia na Venezuela.

Segundo a associação, amanhã todos os bens recolhidos serão encaminhados para Portugal continental, de onde seguirão posteriormente para a Venezuela, com a expectativa de que a ajuda chegue de forma célere às comunidades mais necessitadas.

Nas próximas semanas, a VENECOM irá articular-se com "entidades competentes e parceiros no terreno para realizar uma avaliação das necessidades mais urgentes, permitindo direccionar os apoios de forma mais específica e ajustada à evolução da situação humanitária no país", acrescenta.

Em comunicado, a associação manifesta "o seu mais profundo agradecimento" a todos os cidadãos, voluntários, empresas, instituições públicas e privadas, associações e demais entidades que responderam ao apelo de solidariedade, sublinhando que a generosidade da comunidade madeirense e da comunidade venezuelana residente na Região Autónoma da Madeira "constitui um exemplo de união, humanidade e compromisso" para com quem atravessa um momento de enorme dificuldade.

A presidente da VENECOM, Ana Cristina Monteiro, destacou que a solidariedade demonstrada superou as expectativas da associação, sublinhando que cada donativo representa um gesto de esperança para milhares de famílias venezuelanas. A responsável agradeceu, em nome da organização, a todos os que contribuíram para esta missão humanitária, garantindo que a VENECOM continuará a acompanhar a situação e a mobilizar esforços sempre que as circunstâncias o exigirem.

A associação compromete-se a manter a comunidade informada sobre a evolução desta operação e sobre futuras iniciativas de apoio à população venezuelana.