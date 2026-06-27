Emigrante destaca ajuda portuguesa na Venezuela

Um vídeo divulgado pelo emigrante português Alvarinho Moreira, residente na Venezuela há 49 anos, regista o movimento de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa integrada numa missão de apoio humanitário ao país.

A operação, diz, inclui o envio de cerca de 60 profissionais, entre médicos e enfermeiros, bem como 23 mil quilos de medicamentos e equipamento de socorro.

Segundo a informação associada à missão, o avião fez escala e reabastecimento nas Ilhas Martinica antes de retomar a viagem com destino ao aeroporto de Maiquetia, onde a chegada está prevista para a manhã deste sábado, 27 de Junho.

No vídeo partilhado, Alvarinho Moreira destaca o momento como um sinal de gratidão a Portugal e às autoridades envolvidas na operação de assistência.