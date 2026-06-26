Venecom prepara recolha de ajuda humanitária destinada à Venezuela

A Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira (Venecom) está a promover uma campanha solidária de recolha de bens para apoio humanitário à população da Venezuela, com vários pontos de entrega distribuídos por diferentes concelhos da Região.

A iniciativa inclui uma acção de recolha presencial este sábado, 27 de Junho, entre as 16h30 e as 19h00, na Praça de Colombo (Praça Amarela), no Funchal, organizada pela associação Venecom, sob o lema 'Quando um sofre, todos sofremos'".

Além desta recolha, foram criados diversos pontos permanentes de entrega em vários municípios da Madeira.

No Funchal, os donativos podem ser entregues no Amanhecer da Boa Nova (Estrada da Boa Nova, 14), Francis Relva (Rua da Carreira, porta 164, 2.º andar), Heartmade (Avenida das Madalenas), edifício Continente Viveiros (3.º andar, armazém 69-A), Oh My Dough (Rua da Queimada de Cima) e Diamond Gifts (Rua do Carmo, junto ao Consulado da Venezuela).

Existem ainda locais de recolha em Santa Cruz (EB1 de Caniço, Casa do Povo e Junta de Freguesia de Gaula), Ribeira Brava (Salão Paroquial da Igreja Matriz, Liberty Express no Centro Comercial São Bento e Taller Multi R Bravia, na Tabua), Machico (Câmara Municipal), São Vicente (Câmara Municipal e Junta de Freguesia da Boaventura), Porto Moniz (Câmara Municipal), Calheta (Câmara Municipal), Câmara de Lobos (Autolavado do Estreito e Casa do Povo da Quinta Grande), Santana (Associação Cidade Solidária) e Ponta do Sol (Restaurante Caprice e Vila da Ponta do Sol).

A organização está a recolher bens de primeira necessidade, nomeadamente:

kits de primeiros socorros

compressas, ligaduras, adesivo médico

antissépticos

luvas descartáveis

máscaras

soro fisiológico

fraldas para bebés e adultos

toalhitas húmidas

produtos de higiene feminina

escovas e pasta de dentes

sabão e pensos higiénicos.

São também aceites alimentos não perecíveis, como papas para bebés, conservas de atum, sardinhas e outros alimentos enlatados de abertura fácil, barras energéticas, frutos secos e manteiga de amendoim.

lanternas

pilhas

rádios de comunicação

película aderente

fita adesiva de embalagem

sacos com fecho hermético (zip)

etiquetas e marcadores permanentes

Os promotores apelam à participação da população, sublinhando que "toda a ajuda é bem-vinda" e que a solidariedade pode fazer a diferença junto das comunidades venezuelanas mais necessitadas.