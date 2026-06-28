Papa Leão XIV agradece e encoraja quem ajuda no socorro na Venezuela

O Papa Leão XIV, líder da Igreja Católica, expressou hoje "gratidão e encorajamento" àqueles que ajudam nos esforços de busca e salvamento na Venezuela, após o duplo sismo de quarta-feira.

Falando aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, apesar do intenso calor em Roma, o pontífice americano expressou, em espanhol, a sua "gratidão e encorajamento" a todos aqueles que "trabalham generosamente nos esforços de busca e salvamento" na Venezuela.

"Desejo expressar a minha proximidade aos nossos irmãos e irmãs venezuelanos afetados pelos recentes sismos que causaram inúmeras mortes e feridos, bem como imensos danos materiais", disse ainda o líder da Igreja Católica, da janela do Palácio Apostólico após o Angelus, tradicional oração católica.

O Papa rezou pelo "descanso eterno dos falecidos" nos sismos e reiterou a sua "proximidade espiritual" às suas famílias e a todos os afetados por esta "tragédia".

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 48 portugueses e lusodescendentes, e outros 83 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Após o terramoto, o Papa Leão XIV enviou uma ajuda financeira inicial de 100 mil euros (aproximadamente 114 mil dólares) à Venezuela para fazer face às necessidades mais urgentes das vítimas.