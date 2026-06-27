Venezuela recebeu ajuda de mais de 1.600 socorristas internacionais

A Venezuela recebeu mais de 1.600 socorristas internacionais para prestar assistência às vítimas dos sismos ocorridos na quarta-feira, informou hoje o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano para a Europa e a América do Norte, Oliver Blanco.

“Nas últimas horas, a Venezuela recebeu 17 voos com mais de 1.600 membros de equipas de resgate e, nas próximas 24 horas, espera-se a chegada de mais 25 voos. Agradecemos o apoio e a solidariedade da comunidade internacional”, indicou Blanco, na sua conta na rede social X.

Equipas de resgate de El Salvador, México, República Dominicana, Suíça, Equador, Espanha, Chile, Colômbia, Países Baixos, Itália e Estados Unidos chegaram à Venezuela esta semana e espera-se que mais dez países se juntem a esta iniciativa, afirmou a presidente interina, Delcy Rodríguez, sem dar mais detalhes, numa mensagem na madrugada de hoje.

Na sexta-feira, a líder chavista informou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o secretário de Estado daquele país, Marco Rubio, que reiteraram o seu apoio à Venezuela na sequência dos dois terramotos.

“Reafirmaram o seu compromisso de apoiar os esforços de resposta através do envio de equipas de resgate, equipamento especializado, apoio aos abrigos temporários e assistência humanitária às famílias afetadas”, explicou Rodríguez na sua conta do Telegram.

A presidente interina reuniu-se na sexta-feira com especialistas dos Estados Unidos para avaliar as operações de resgate e prestar assistência às vítimas dos dois terramotos, que causaram mais de 920 mortos e 3.360 feridos, de acordo com os dados mais recentes.

Além da mobilização anunciada pelo Governo, milhares de civis venezuelanos participam voluntariamente nos trabalhos de resgate nos edifícios afetados.

Também organizaram recolhas de materiais e o transporte de donativos para diferentes zonas de Caracas e La Guaira, o Estado mais afetado pelos sismos.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 929 mortos e 3.360 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 36 portugueses e luso-descendentes, e outros 91 portugueses ou lusodescendentes estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Portugal e outros sete países da União Europeia anunciaram o envio de equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.