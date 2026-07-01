PPM diz que não há motivos para celebrar Dia da Região face às políticas do Governo Regional

O PPM Madeira assinalou o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses com duras críticas ao Governo Regional, defendendo que a actual situação económica, social e política da região não justifica celebrações.

Em comunicado, o coordenador do partido, Paulo Brito, começou por manifestar solidariedade para com a comunidade madeirense na Venezuela, na sequência da recente catástrofe que afectou o país, apresentando condolências às famílias das vítimas e ao povo venezuelano.

O partido considera que a Madeira atravessa uma realidade marcada por baixos salários, elevado custo de vida, preços elevados da habitação e uma carga fiscal que classifica como excessiva. O PPM defende que o Executivo Regional deveria reduzir a taxa de IVA de 21% para 16%, como forma de aliviar os encargos das famílias.

O comunicado critica ainda a situação política da região, considerando que "não há razões para celebrar o Dia da Região" enquanto o presidente do Governo Regional se mantém em funções após ter sido constituído arguido. O partido acusa também o executivo de falta de capacidade para defender o princípio da continuidade territorial e de não exigir o cumprimento da Constituição nessa matéria.

Entre as críticas, o PPM Madeira aponta igualmente a aposta em projectos como novos campos de golfe, nomeadamente no Porto Santo, classificando estas obras como desnecessárias e sem impacto na economia regional, acusando o Governo de aumentar o endividamento da Região.

O partido manifesta ainda preocupação com a aplicação de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), considerando que os recursos estão a ser direcionados para "obras inúteis" em detrimento do reforço do Serviço Regional de Saúde. O comunicado refere ainda as condições de atendimento a idosos num hospital como exemplo das dificuldades enfrentadas pelo setor da saúde.

Na conclusão da nota, o PPM Madeira lamenta as escolhas eleitorais dos madeirenses, acusando o Governo Regional de incumprir promessas eleitorais, e anuncia que não irá assinalar nem comemorar o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.