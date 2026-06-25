Santa Cruz aberta ao diálogo "construtivo e sério" com Governo Regional

Na sessão comemorativa do 511.° aniversário do Município de Santa Cruz, celebrada esta tarde, a presidente da autarquia, Élia Ascensão, mostrou disponibilidade para "estabelecer pontes com o Governo Regional", num "diálogo construtivo e sério" e que permita corrigir aquilo que considera um "padrão de persistente subinvestimento, que é uma forma de negligência histórica" por parte do Executivo Regional para com o Município.

Foi essa mensagem que pediu à secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, transmitisse a Miguel Albuquerque, num discurso onde se serviu dos números do PIDDAR para enumerar todas as situações em que Santa Cruz foi secundarizada em termos de investimento do Governo Regional, comparativamente a outros municípios.

Élia Ascensão pediu, por isso, a Miguel Albuquerque para que "tenha com Santa Cruz, a mesma atitude que tem com outros municípios, colocando de parte o jogo político e voltando a estabelecer contratos-programa com este concelho".

"Esta sim, seria uma excelente forma de assinalar os 50 anos de Autonomia e do poder local", sublinhou a autarca.