Feira confirma aposta ganha na primeira participação

A Casinha do Bolo do Caco está a avaliar de forma positiva a sua primeira participação na Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, destacando a forte adesão do público e a boa recepção às diferentes variedades do produto tradicional madeirense.

Filipe Cunha, responsável pelo projecto, refere que a experiência está a corresponder às expectativas iniciais. “É a primeira vez que estamos aqui e, se o ritmo se mantiver, vamos sair daqui com um balanço muito positivo”, afirmou.

Ao longo dos dias de feira, o stand tem apresentado várias versões do Bolo do Caco, numa estratégia de diversificação da oferta para captar diferentes perfis de consumidores. Entre as propostas estão a versão tradicional com manteiga de alho, queijo cheddar, ovo, bacon e combinações mais criativas, como o chamado “churros samba” com queijo cheddar.

Segundo Filipe Cunha, a aceitação varia ao longo do dia. “De manhã as pessoas procuram mais a versão tradicional, mas à tarde já há mais curiosidade em experimentar combinações diferentes”, explicou.

O responsável sublinha que a experiência ao vivo tem sido determinante para a valorização do produto. “As pessoas conhecem o bolo do caco dos supermercados, mas quando provam feito na hora percebem logo a diferença. Há muita curiosidade em provar o produto artesanal”, referiu.

Para além da FNA, a participação em eventos nacionais faz parte da estratégia da marca, que tem sido presença em iniciativas como a Bolsa de Turismo de Lisboa. “Faz todo o sentido estarmos nestes eventos. É uma forma de dar visibilidade ao produto e mostrar a qualidade do que fazemos”, acrescentou.

A Casinha do Bolo do Caco integra o stand da Madeira na Feira Nacional de Agricultura, que decorre até ao próximo domingo, em Santarém.