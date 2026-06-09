Marchas Populares regressam à Fernão de Ornelas com participação recorde

A Câmara Municipal do Funchal apresentou, hoje, as Festas de São João na Sé, iniciativa que decorrerá entre os dias 19 e 27 de Junho e que resulta da fusão das tradicionais Festas da Sé com os Altares de São João.

De acordo com a directora do Departamento de Economia, Turismo e Mercados da Câmara Municipal do Funchal, Isabel Brazão, a programação estende-se por várias artérias da baixa da cidade, incluindo a Praça do Município, Travessa dos Reis e Praça do Carmo, e contará com a participação de 26 grupos artísticos, num total de 35 actuações ao longo de nove dias.

O arranque oficial está marcado para 19 de Junho, às 17h30, na Praça do Município. Já a partir de 22 de Junho, a animação será alargada a outros espaços da cidade.

Entre os artistas e grupos participantes, destaque para Vasco Freitas e Galáxia, Roberto Jardim, Sidónio Silva, C’azoada e Contratempo Fado.

Segundo a responsável, a iniciativa conta ainda com a adesão de 119 estabelecimentos comerciais, numa aposta que visa reforçar a dinâmica cultural, turística e económica do centro da cidade.

Isabel Brazão anunciou que um dos momentos altos das festividades será o desfile das Marchas Populares Solidárias, agendado para 26 de Junho, às 19 horas, na Rua Fernão de Ornelas. Pelo quarto ano consecutivo, a artéria transforma-se num 'marchódromo', acolhendo um número recorde de 550 marchantes.

Nesta edição participam 11 associações de carácter social e solidário, reforçando a vertente inclusiva e comunitária da iniciativa.

Na apresentação do evento, que decorre no átrio dos Paços do Concelho, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, explicou que o novo formato resulta da união de duas celebrações já enraizadas na cidade.

"Juntámos dois eventos que eram duas marcas da cidade. Entendemos que podíamos ligar as duas margens da ribeira e criar um único evento que abrangesse estas duas efemérides tão características do Funchal", afirmou.

O autarca destacou ainda que a fusão pretende prolongar a animação no centro da cidade, valorizando simultaneamente as tradições dos santos populares e a dinâmica dos arraiais urbanos.

A autarquia garante ainda o reforço dos serviços de emergência pré-hospitalar, policiamento e limpeza urbana, de forma a assegurar condições de segurança e conforto para residentes e visitantes.

Por fim, Jorge Carvalho convida a população e os visitantes a participarem nas festividades e a desfrutarem da programação preparada para celebrar os Santos Populares na baixa da cidade.

"Acreditamos que este evento dará uma nova dinâmica à cidade e criará mais momentos agradáveis para residentes e visitantes desfrutarem dos seus finais de tarde", realçou o autarca.