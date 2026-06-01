Líbano confirma acordo do Hezbollah para cessar-fogo com Israel

A embaixada dos Estados Unidos no Líbano indicou hoje que as autoridades de Beirute receberam a confirmação de que o grupo xiita Hezbollah aceitou uma proposta de Washington para um cessar-fogo com Israel.

"As autoridades libanesas receberam a confirmação de que o Hezbollah aceitou a proposta americana para uma cessação mútua dos ataques", afirmou um comunicado da embaixada divulgado pela presidência do Líbano, pouco depois do anúncio do líder da Casa Branca, Donald Trump, de que tinha obtido um compromisso de ambas as partes.

Trump diz ter acordo de Israel e Hezbollah para suspensão de confrontos O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje ter obtido um compromisso do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e do grupo xiita libanês Hezbollah para cessarem os confrontos, depois de contactar com ambos os lados.

A representação norte-americana detalhou que o acordo implica a suspensão dos ataques israelitas a Dahieh, nos subúrbios sul de Beirute e um bastião do grupo xiita apoiado pelo Irão, "em troca do compromisso do Hezbollah de se abster de lançar ataques contra Israel, sendo o cessar-fogo estendido a todo o Líbano".

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, recusou para já comentar o anúncio desta trégua, segundo o jornal The Times of Israel.