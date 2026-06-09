Promessas e apelos a financiamento marcam arranque da conferência de Bona

Promessas de progresso e apelos para que os países desenvolvidos financiem o combate ao aquecimento global marcaram o início da conferência de Bona, preparatória da próxima reunião da ONU sobre o clima, a COP31.

A Conferência sobre Alterações Climáticas, preparatória da COP31 que se realiza na Turquia em novembro e cujas negociações são lideradas pela Austrália, começou esta segunda-feira, em Bona, e termina no próximo dia 18.

Na 64.ª sessão dos órgãos subsidiários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC na sigla original), o ministro do Ambiente, Urbanização e Alterações Climáticas da Turquia, e presidente designado da COP31, Murat Kurum, prometeu que esta terça-feira haverá um "roteiro" com "objetivos" e "medidas" a adotar.

"Partilharemos convosco os nossos objetivos, utilizando números concretos, e também delinearemos as medidas que tomaremos para concretizar as decisões adotadas", prometeu, depois de o secretário executivo da ONU para as Alterações Climáticas, Simon Stiell, ter instado os participantes a acelerarem os trabalhos.

"Estamos sendo testemunhas da necessidade urgente de acelerar", disse o responsável, que alertou que "o calor mortal está a matar milhares de pessoas num só dia", que "os efeitos do El Niño - exacerbados pela crise climática - auguram mais danos e crises inflacionistas" e que a guerra no Médio Oriente está a "estrangular" as economias mundiais.

Neste contexto, "as próximas duas semanas representam uma oportunidade crucial para nós", observou Murat Kurum.

Na sessão de ontem o ministro das Alterações Climáticas e Energia da Austrália, Chris Bowen, manifestou-se otimista, apontando que há consenso quanto às soluções para o aquecimento global, que passam por mais energia limpa, mais eletrificação, menos dependência dos combustíveis fósseis, maior soberania e fiabilidade energética e redução das emissões de gases com efeito de estufa.

No entanto as intervenções do chamado "Sul Global" mostraram menos consenso, com o representante do Uruguai, em nome do conhecido Grupo77+China, a pedir "meios para implementação", incluindo financiamento para adaptação e transferência de tecnologia e capacitação.

O grupo "reiterou a sua profunda preocupação" com o atraso de fundos para adaptação, o mesmo fazendo o representante sul-africano (em nome do grupo BASIC - Brasil, África do Sul, Índia e China), que apontou a "questão a resolver", a "insuficiente contribuição de apoio financeiro dos países desenvolvidos".

O Chipre, que detém atualmente a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, destacou o empenho da UE em alcançar os objetivos do Acordo de Paris, que passam por limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, e reconheceu "a necessidade urgente de aumentar o financiamento".

Estes recursos devem servir, "em particular, a adaptação dos países mais vulneráveis", um conjunto de nações que, através de Timor-Leste, manifestou "grande preocupação" com o que considera ser a insuficiência dos "esforços atuais" para mitigar os efeitos das alterações climáticas.

"Estamos a caminhar para uma situação em que é inevitável que o limite de 1,5°C seja ultrapassado em alguma medida", disse o representante dos 44 países menos desenvolvidos.

Organizações como a ambientalista WWF fizeram eco dessa preocupação em Bona, instando à intensificação da luta contra o aquecimento global.

Preocupação também manifestada pela Rede Internacional de Ação Climática (CAN), que reúne 2.500 organizações da sociedade civil e que apelou a uma maior cooperação internacional.