Doroteia Leça defende cobertura e deixa apoio a Jéssica Rodrigues

A presidente da Câmara Municipal da Calheta voltou a defender a necessidade de avançar com a cobertura da pista dos Prazeres, palavras que aconteceram na sequência do Campeonato Nacional Individual de Patinagem de Velocidade, que decorreu naquele recinto e ficou marcado, ontem, também pela queda sofrida pela atleta Jéssica Rodrigues, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.

A autarca sublinhou que a patinagem de velocidade tem dado “muitas alegrias” à Calheta, à Madeira e ao país, mas lembrou que a prática desportiva ao ar livre comporta riscos acrescidos, sobretudo numa modalidade exigente e de elevada velocidade.

“Esta é uma modalidade que traz alegria, bem-estar e muitos títulos à Calheta, à Madeira e a Portugal, mas também exige condições cada vez melhores para atletas, equipas e público. Todos os que participaram neste campeonato continuam a falar da necessidade da cobertura da pista, e a Câmara da Calheta é mais uma voz a defender essa solução”, afirmou Doroteia Leça.

A Presidente da Câmara recordou ainda que existe uma promessa assumida para a intervenção naquele espaço desportivo, manifestando a expectativa de que a mesma venha a ser concretizada.

“Há uma promessa feita. Aguardamos que seja cumprida. A cobertura desta pista e a melhoria das bancadas junto ao estádio são compromissos que foram assumidos e que consideramos importantes para valorizar ainda mais este complexo desportivo e projectar a Calheta como território de referência na patinagem de velocidade”, acrescentou.

Doroteia Leça deixou também uma palavra de solidariedade para com Jéssica Rodrigues, atleta do C. D. R. Prazeres, desejando-lhe uma rápida e plena recuperação na sequência da queda sofrida durante o campeonato.

“Em nome da Câmara Municipal da Calheta, desejo uma pronta recuperação à Jéssica Rodrigues e a todas as atletas envolvidas. Nesta circunstância, a prioridade é a saúde, o acompanhamento adequado e o regresso, em segurança, à prática desportiva”, declarou.

A Câmara Municipal da Calheta acompanha a situação com preocupação e associa-se ao sentimento de solidariedade manifestado pela comunidade desportiva, extensivo às atletas envolvidas, às suas famílias e aos respectivos clubes.

Para a autarquia, o episódio reforça a importância de continuar a investir nas condições da pista dos Prazeres, não apenas para garantir maior conforto ao público e às equipas, mas também para criar melhores condições de treino e competição aos atletas que têm projectado o nome da Calheta e da Madeira no panorama nacional e internacional da modalidade.