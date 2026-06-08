A cobertura da pista dos Prazeres é uma promessa antiga?

A freguesia dos Prazeres recebeu, no passado fim-de-semana, o Campeonato Nacional Individual de Absolutos de Patinagem. Pela pista daquela freguesia do concelho da Calheta passaram muitos dos melhores atletas portugueses da modalidade.

No rescaldo de uma jornada que ficou marcada pelo acidente que envolveu a madeirense Jéssica Rodrigues, a presidente da Câmara Municipal da Calheta voltou a reforçar a importância da colocação de uma cobertura naquele recinto desportivo.

Num comentário a uma notícia do DIÁRIO sobre a competição, onde entre outros aspectos era reforçada a reivindicação de Doroteia Leça, um leitor referia ser esta uma aspiração que vinha “do tempo do autarca anterior e nunca passou das promessas”. Mas será a cobertura da Pista de Patinagem dos Prazeres uma promessa antiga? É isso que vamos aqui tentar avaliar.

Inaugurada a 4 de Outubro de 2021, a Pista de Patinagem dos Prazeres veio dinamizar bastante a patinagem de velocidade na Madeira. A sua construção avançou em Dezembro de 2020, com verbas da primeira edição do Orçamento Participativo da Região, graças a um projecto submetido pelo Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres (CDR Prazeres). Foi, na altura, a proposta mais votada, na categoria supramunicipal, com 2.386 votos.

A obra custou mais de 619 mil euros (755 mil euros com IVA incluído), um valor de investimento considerado elevado, mas que, ainda assim, não evitou novas reivindicações logo no dia da inauguração.

Na ocasião, o então presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, perante dezenas e atletas e respectivos tutores, aproveitou a oportunidade para pedir a Miguel Albuquerque a colocação de uma cobertura naquela estrutura desportiva, ‘empurrando’ para Pedro Fino, então secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, a concretização desse projecto.

Notícia de 2021, em que é refido o projecto para cobertura da pista.

Tanto que, à margem da cerimónia, o governante adiantava ao DIÁRIO que a cobertura que estaria a ser estudada poderia ser semelhante àquela que já existia no polidesportivo do Centro Desportivo da Madeira, com recurso a lonas sintéticas que protegeriam a pista.

Quase um ano depois, em Junho de 2022, aquando da realização de uma competição internacional naquele recinto desportivo, que integra o complexo desportivo dos Prazeres, Carlos Teles havia de voltar, de novo, à carga.

O autarca falava desse novo sonho e recordava a promessa feita por Miguel Albuquerque: “Temos um sonho, mais um, que é o da cobertura da pista. Felizmente que o senhor presidente do Governo, na inauguração desta fase, assumiu esse compromisso connosco”, referia o presidente da Câmara da altura aos jornalistas.

Há dois anos, quando a Madeira vivia uma crise política, o presidente do Governo Regional, nas palavras que dirigiu aos participantes num convívio para maiores de 60 anos do concelho da Calheta, associava o ‘chumbo’ do Orçamento Regional para 2025 ao não avançar com a cobertura da pista.

Não avançar do projecto associado ao chumbo do Orçamento e à crise política de 2024.

Em Março deste ano, novo reforço da importância de proteger a pista desta infraestrutura. Doroteia Leça considerava que uma intervenção nesse sentido seria um passo importante para o desenvolvimento da modalidade e para a projecção do Calheta Roller Skate.

Já este fim-de-semana, ao DIÁRIO, a autarca recordava todo este histórico, incluindo a promessa de Miguel Albuquerque, enquanto apelava a investimentos na melhoria das condições para a prática da patinagem de velocidade. “Esta é uma modalidade que traz alegria, bem-estar e muitos títulos à Calheta, à Madeira e a Portugal, mas também exige condições cada vez melhores para atletas, equipas e público”, apontava a autarca.

Nesse sentido, sustentava o reforço do pedido com o facto de “todos os que participaram neste campeonato continuarem a falar da necessidade da cobertura da pista”, assumindo que “a Câmara da Calheta é mais uma voz a defender essa solução”.

Nesse sentido, e porque “há uma promessa feita”, dizia que a população da Calheta aguardava que a mesma fosse cumprida. “A cobertura desta pista e a melhoria das bancadas junto ao estádio são compromissos que foram assumidos e que consideramos importantes para valorizar ainda mais este complexo desportivo e projectar a Calheta como território de referência na patinagem de velocidade”, acrescentou a presidente da Câmara.

Várias notícias publicadas desde 2021 mostram que sucessivos responsáveis políticos defenderam publicamente a colocação de uma cobertura na Pista de Patinagem dos Prazeres e referiram essa intervenção como um objectivo ou compromisso futuro. Estes registos sustentam a afirmação de que se trata de uma promessa antiga. Contudo, a obra continua por executar.