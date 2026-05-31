Mini-sidraria vai avançar ainda este ano com financiamento de 1 milhão de euros

Nuno Maciel recordou hoje que, há um ano, foi lançada a intenção de criar uma mini-sidraria e garantiu que o projecto está em andamento, tanto que já foi publicado o projecto de reformulação da mini-sidraria de São Roque do Faial. Há mais de 1 milhão de euros destinados ao financiamento dessa obra.

“O compromisso é que, durante este ano, se possa concluir a reformulação do projecto, de acordo com as regras urbanísticas que a Câmara observou e se possa, lançar a empreitada de execução desse projecto”, afirmou o secretário regional de Agricultura e Pescas.

Nuno Maciel marcou presença, hoje, na XV Mostra Regional da Truta e Rota da Sidra, que decorre em São Roque do Faial, onde se mostrou satisfeito e agradecido pelo trabalho da Casa do Povo local, pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, nomeadamente a organização desse evento.

A mini-sidraria deverá ficar sob gestão da Associação de Produtores de Sidra da Madeira, servindo toda a zona Norte da ilha e, eventualmente, outras freguesias. Nuno Maciel assumiu que, dada a dimensão da Região, “não podemos ter uma Sidraria por freguesia”.

O foco estará ainda na qualidade do produto, com necessidade de acompanhamento técnico desde o início da produção. "Tivemos anos maus na produção de pêros e de maçãs", assumiu Nuno Maciel, garantindo que o objectivo é recuperar e alavancar a agricultura.

O governante assume que o Governo Regional associa-se a este evento por ser uma forma de promover os nossos territórios, continuar a desenvolver as populações, trazer dinamismo à economia local e, também, um apoio ao sector primário.

O secretário regional reforçou a importância de garantir o escoamento do produto regional, como é o caso do pêro ou maçã.

Numa mensagem à Associação de Produtores de Sidra, pediu a unificação dos rótulos, concebendo uma marca de referência, que se posicione no mercado com qualidade para o produtor e para o consumidor final. Está em marcha uma parceria com produtores de Canárias para partilha de conhecimentos e experiências.