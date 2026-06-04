Portugal sem baixas no arranque do estágio em regime fechado

A seleção portuguesa voltou a trabalhar sem qualquer baixa, no arranque do estágio em regime fechado para Mundial2026 de futebol, com os jogadores a ficarem agora instalados na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Depois de dois dias em que os convocados de Roberto Martínez apresentaram-se na sede da Federação Portuguesa de Futebol apenas para treinar, a equipa das 'quinas' deu na quarta-feira início ao estágio a tempo inteiro, embora a comitiva lusa ficará completa apenas no sábado, dia em que chegam Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, recentemente bicampeões europeus com o Paris Saint-Germain.

O técnico espanhol voltou a contar com 23 jogadores, pelo menos nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, com a equipa lusa a fazer trabalho físico e com os quatro guarda-redes, como é habitual, a realizarem o período de aquecimento à parte do grupo.

Na quinta-feira, Portugal volta a treinar na Cidade de Futebol às 18:00, com a parte inicial da sessão aberta aos jornalistas.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro no sábado frente ao Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai montar o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.