Força Aérea transporta bebé da Madeira para o Continente

A Força Aérea Portuguesa assegurou, recentemente, o transporte urgente de um bebé de 10 meses entre a Madeira e o Continente, permitindo que a criança recebesse os cuidados de saúde necessários numa unidade hospitalar especializada.

A missão foi realizada por uma aeronave Falcon 50 da Esquadra 504 – 'Linces', que foi acionada para efetuar a evacuação aeromédica do pequeno paciente. Segundo a Força Aérea, a operação decorreu sob condições meteorológicas adversas na Madeira. Ainda assim, a tripulação garantiu a realização da missão em segurança, assegurando o transporte da criança para o Continente.

Durante todo o voo, o bebé esteve acompanhado por uma equipa médica especializada, responsável por monitorizar o seu estado clínico e prestar os cuidados necessários até à chegada ao destino.