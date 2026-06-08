Terremoto de magnitude 6,1 atinge águas ao largo de Cuba e abala edifícios em Havana

Um terramoto de magnitude 6,1 atingiu hoje a parte ocidental de Cuba e fez tremer edifícios em Havana, mas não foram até agora reportados ferimentos ou danos.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 6 milhas (10 quilómetros) em águas a oeste da capital, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

Flavia Pupo, gerente do hotel Pinar del Río, em Pinar del Rio, descreveu como o edifício tremeu e causou algum medo.

"Todos aqui estão bem", afirmou por telefone. "As pessoas na rua estão um pouco assustadas", acrescentou.

Este último terramoto foi sentido até na Florida.

O Serviço Nacional de Meteorologia em Miami disse num tweet que recebeu vários relatos de tremores na parte sudoeste do estado.

As autoridades do Condado de Miami Dade anunciaram que estavam a retirar residentes de vários edifícios por precaução, incluindo o principal edifício governamental do condado, um arranha-céus de 28 andares no centro de Miami.

As autoridades também suspenderam temporariamente o serviço de dois comboios suburbanos que passam pelo centro da cidade. Mas não foram reportados feridos nem danos significativos a bens.

A zona de falha de Oriente está localizada mesmo junto à costa sudeste de Cuba e tem desencadeado terramotos destrutivos nos últimos séculos, incluindo um sismo de magnitude 7,7 em janeiro de 2020 em águas abertas que causou danos em Cuba e nas Ilhas Caimão.