Putin admite ter debatido com EUA possível operação em Cuba semelhante à da Venezuela

O Presidente russo, Vladimir Putin, admitiu hoje ter discutido com as autoridades norte-americanas uma possível operação militar em Cuba, semelhante à realizada a 03 de janeiro pelos Estados Unidos na Venezuela.

"Se houve contactos com o Governo norte-americano sobre Cuba? Sim, houve", declarou Putin, sem fornecer mais pormenores, durante um encontro com representantes das principais agências de notícias mundiais, no Palácio de Constantino, nos arredores da cidade de São Petersburgo.

Na quarta-feira, no âmbito do mesmo fórum, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, felicitou o ex-presidente cubano Raúl Castro pelo seu 95.º aniversário, oferecendo-lhe o apoio de Moscovo perante a pressão dos Estados Unidos.

"No contexto da pressão externa sem precedentes que o povo cubano enfrenta, expressamos mais uma vez a nossa firme solidariedade e apoio", declarou Lavrov no seu discurso.

Além de afirmar que Raúl Castro é um exemplo de "desinteressado serviço à pátria, ao seu povo e aos ideais da Revolução Cubana", sublinhou que, para "milhões de pessoas em todo o mundo, é um símbolo de estoicismo, coragem, patriotismo e vontade inabalável".

Em resposta ao embargo energético imposto pelos Estados Unidos a Cuba, Moscovo enviou um petroleiro para Havana, em março, transportando 100 mil toneladas de crude.

Outros países latino-americanos enviaram víveres e medicamentos para a população, que padece de carências extremas.