Sismo de magnitude 6,2 atinge sul de Itália

Um sismo de magnitude 6,2 atingiu a região da Calábria, no sul de Itália, na madrugada de hoje, sem relatos de danos ou vítimas até ao momento.

O epicentro do sismo, que ocorreu pouco depois das 00:00 (hora local) foi a uma profundidade de quase 250 quilómetros no mar Tirreno, junto à costa de Cosenza, noticiou a agência Efe.

O tremor foi sentido em grande parte da região, incluindo os municípios de Catanzaro e Cosenza, e ainda em Nápoles e outras cidades da região do Vesúvio, segundo os meios de comunicação locais.

Não há relatos de danos ou vítimas até ao momento, embora as autoridades continuem a monitorizar a situação.

De acordo com especialistas citados pelo jornal La Repubblica, a profundidade reduziu drasticamente a ascensão das ondas sísmicas, diminuindo a sua aceleração antes que estas pudessem atingir as infraestruturas e as áreas residenciais.

Por outro lado, a grande profundidade fez com que as ondas se propagassem horizontalmente por uma área muito grande, explicando assim porque é que o sismo foi sentido numa área tão vasta.