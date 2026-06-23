Taxa Euribor sobe a três, a seis e a 12 meses

A Euribor subiu hoje a três, seis e 12 meses face a segunda-feira.

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que avançou para 2,324%, manteve-se abaixo das taxas a seis (2,638%) e a 12 meses (2,817%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje 0,007 pontos, fixando-se em 2,638%.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu hoje, para 2,817%, mais 0,008 pontos do que na véspera.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses avançou 0,011 pontos e fixou-se em 2,324%.

Na reunião de política monetária de junho, o BCE decidiu subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.