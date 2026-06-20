Atletas campeões nos sub-20 consagrados

Os campeonatos regionais Sub-20 de Atletismo ficaram marcados por excelentes prestações dos jovens atletas madeirenses nas disciplinas de lançamentos, com destaque para os novos campeões regionais do Lançamento do Martelo e do Lançamento do Peso, informa a Associação de Atletismo da Madeira.

Representando a ACD Jardim da Serra, Tiago Freitas e Clara Teixeira sagraram-se Campeões Regionais Sub-20 no Lançamento do Martelo, confirmando o seu talento e o trabalho desenvolvido ao longo da época.

Foto Enyo Martins

Já no Lançamento do Peso, os títulos regionais Sub-20 foram conquistados por Nélio Serrão e Sara Perestrelo, atletas que representaram com distinção os clubes AJS e ADRAP, respetivamente.

"Estes resultados reflectem a qualidade do Atletismo jovem da Região Autónoma da Madeira e o empenho dos atletas, treinadores e clubes na formação de novos talentos", destaca a AARAM. "Os campeões regionais demonstraram elevado nível competitivo, deixando boas perspectivas para futuras participações em provas de âmbito nacional".

E acrescenta: "A conquista destes títulos representa mais um importante marco nas carreiras destes jovens atletas, que continuam a elevar o nome dos seus clubes e do atletismo regional."

Foto Enyo Martins

Mais de 50 cães em corrida solidária

Noutro âmbito, mais de 50 cães, acompanhados pelos seus tutores, participaram na manhã deste sábado num evento dedicado à promoção do bem-estar animal e à sensibilização para a adoção responsável, numa iniciativa organizada conjuntamente pela Câmara Municipal de Machico e pela A.A.R.A.M.

"A actividade contou com duas corridas distintas, adaptadas às características dos participantes de quatro patas. A primeira, destinada a cães de grande porte, teve uma extensão aproximada de 2.500 metros, enquanto a segunda, reservada aos cães de pequeno porte, percorreu cerca de 1.500 metros", explica.

"Num ambiente marcado pela animação, convívio e espírito de solidariedade, os participantes desfrutaram de uma manhã diferente, reforçando os laços entre os animais e os seus acompanhantes. Para além da componente desportiva e recreativa, o principal objetivo da iniciativa passou por sensibilizar a população para a importância do bem-estar animal e para a necessidade de encontrar novas famílias para os muitos cães que atualmente se encontram acolhidos no canil", acrescenta a associação.

Os organizadores destacaram a forte adesão ao evento e apelaram à adoção responsável, lembrando que muitos dos animais que aguardam uma oportunidade de integração num novo lar possuem todas as condições para se tornarem excelentes companheiros.

A iniciativa constituiu mais um importante passo na promoção dos direitos e do bem-estar dos animais, "demonstrando que a união entre entidades públicas, associações e cidadãos pode contribuir para uma maior consciencialização da comunidade e para a melhoria da qualidade de vida dos animais abandonados".

No Município de Machico houve, "entre momentos bem passados, divertimento, alegria, lazer, prémios para os melhores e alguma ração para o canil".