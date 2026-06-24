Taxa Euribor desce a três, a seis e a 12 meses

A Euribor desceu hoje a três, a seis e a 12 meses face a terça-feira.

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,303%, manteve-se abaixo das taxas a seis (2,615%) e a 12 meses (2,781%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu hoje 0,024 pontos, fixando-se em 2,615%.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também recuou hoje, para 2,781%, menos 0,036 pontos do que na véspera.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses baixou 0,021 pontos e fixou-se em 2,303%.

Na reunião de política monetária de junho, o BCE decidiu subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.