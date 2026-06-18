Atletas do 'Naval' em destaque no Campeonato Nacional de Vela Adaptada 2026

O Centro Náutico do Alqueva, em Moura, foi o palco do Campeonato Nacional de Vela Adaptada - FutureHealthCare 2026, que decorreu entre os dias 12 e 14 de junho. A prova, disputada na classe paralímpica Hansa 303 Single, reuniu os melhores velejadores nacionais em águas interiores sob condições meteorológicas particularmente exigentes.

O Clube Naval do Funchal (CNF) fez-se representar pelos atletas José Calaça (atual Campeão Regional da Madeira) e António Nóbrega, acompanhados pelo treinador Pedro Correia. Ambos os velejadores cumpriram com distinção os objetivos traçados pela equipa técnica, garantindo a presença no Top 10 nacional e a respetiva convocatória para a Seleção Portuguesa.

Os dois primeiros dias de competição na barragem do Alqueva testaram a resistência dos atletas. Com temperaturas a oscilar entre os 35°C e os 38°C e ventos quentes de 6 a 12 nós (com algumas rajadas), a organização conseguiu realizar 18 regatas.

A estratégia do CNF passava por colocar um velejador na frota Gold (onde se discutia o título) e outro na frota Silver. O objetivo foi alcançado no final do segundo dia: José Calaça carimbou o acesso à frota Gold e António Nóbrega qualificou-se para a frota Silver.

No terceiro e último dia de prova, a frota Silver entrou na água logo pela manhã. António Nóbrega esteve em grande plano, conquistando dois, 2.º lugares e um 3.º lugar nas três regatas realizadas. Com este desempenho, o atleta do CNF sagrou-se vice-campeão da frota Silver, fixando-se num honroso 7.º lugar da classificação geral.

Já a frota Gold enfrentou a ausência de vento, que só acabou por surgir ao final da tarde. José Calaça entrou forte e chegou a garantir um 3.º lugar na geral antes de uma interrupção por falta de vento. Contudo, nas regatas seguintes, a quebra na intensidade do vento acabou por relegar o campeão madeirense para o 5.º lugar da geral (após 5 regatas disputadas).

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O título de Campeão de Portugal de 2026 foi revalidado por João Pinto (Clube Naval de Portimão), atual número 1 do ranking mundial, que garantiu a vitória apenas na última regata. O pódio ficou completo com Gonçalo Gonçalves (Associação Náutica de Lisboa) em 2.º lugar e Teodoro Câncio (Vela Solidária) em 3.º.

Classificação Geral (Top 7):

João Pinto (CN Portimão) – Campeão Nacional Gonçalo Gonçalves (AN Lisboa) Teodoro Câncio (Vela Solidária) (...) José Calaça (Clube Naval do Funchal) (...) António Nóbrega (Clube Naval do Funchal)

Com o 5.º lugar de José Calaça e o 7.º lugar de António Nóbrega no ranking nacional, os dois velejadores do Clube Naval do Funchal estão prontos para integrar a Seleção Portuguesa de Vela Adaptada.

O próximo compromisso da dupla madeirense já tem data marcada: um estágio de preparação pré-mundial, que irá decorrer de 1 a 3 de Outubro, em Portimão.