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Desporto

Atletas do 'Naval' em destaque no Campeonato Nacional de Vela Adaptada 2026

Conquistaram o Top 10 na prova realizada na albufeira do Alqueva, no Alentejo

Fotos DR/CNF
Fotos DR/CNF

O Centro Náutico do Alqueva, em Moura, foi o palco do Campeonato Nacional de Vela Adaptada - FutureHealthCare 2026, que decorreu entre os dias 12 e 14 de junho. A prova, disputada na classe paralímpica Hansa 303 Single, reuniu os melhores velejadores nacionais em águas interiores sob condições meteorológicas particularmente exigentes.

O Clube Naval do Funchal (CNF) fez-se representar pelos atletas José Calaça (atual Campeão Regional da Madeira) e António Nóbrega, acompanhados pelo treinador Pedro Correia. Ambos os velejadores cumpriram com distinção os objetivos traçados pela equipa técnica, garantindo a presença no Top 10 nacional e a respetiva convocatória para a Seleção Portuguesa.

Os dois primeiros dias de competição na barragem do Alqueva testaram a resistência dos atletas. Com temperaturas a oscilar entre os 35°C e os 38°C e ventos quentes de 6 a 12 nós (com algumas rajadas), a organização conseguiu realizar 18 regatas.

A estratégia do CNF passava por colocar um velejador na frota Gold (onde se discutia o título) e outro na frota Silver. O objetivo foi alcançado no final do segundo dia: José Calaça carimbou o acesso à frota Gold e António Nóbrega qualificou-se para a frota Silver.

No terceiro e último dia de prova, a frota Silver entrou na água logo pela manhã. António Nóbrega esteve em grande plano, conquistando dois, 2.º lugares e um 3.º lugar nas três regatas realizadas. Com este desempenho, o atleta do CNF sagrou-se vice-campeão da frota Silver, fixando-se num honroso 7.º lugar da classificação geral.

Já a frota Gold enfrentou a ausência de vento, que só acabou por surgir ao final da tarde. José Calaça entrou forte e chegou a garantir um 3.º lugar na geral antes de uma interrupção por falta de vento. Contudo, nas regatas seguintes, a quebra na intensidade do vento acabou por relegar o campeão madeirense para o 5.º lugar da geral (após 5 regatas disputadas).

O título de Campeão de Portugal de 2026 foi revalidado por João Pinto (Clube Naval de Portimão), atual número 1 do ranking mundial, que garantiu a vitória apenas na última regata. O pódio ficou completo com Gonçalo Gonçalves (Associação Náutica de Lisboa) em 2.º lugar e Teodoro Câncio (Vela Solidária) em 3.º.

Classificação Geral (Top 7):

  1. João Pinto (CN Portimão) – Campeão Nacional
  2. Gonçalo Gonçalves (AN Lisboa)
  3. Teodoro Câncio (Vela Solidária)
  4. (...)
  5. José Calaça (Clube Naval do Funchal)
  6. (...)
  7. António Nóbrega (Clube Naval do Funchal)

Com o 5.º lugar de José Calaça e o 7.º lugar de António Nóbrega no ranking nacional, os dois velejadores do Clube Naval do Funchal estão prontos para integrar a Seleção Portuguesa de Vela Adaptada.

O próximo compromisso da dupla madeirense já tem data marcada: um estágio de preparação pré-mundial, que irá decorrer de 1 a 3 de Outubro, em Portimão.

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