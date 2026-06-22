Água cortada amanhã em vários sítios das zonas altas de Santo António
A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a uma intervenção no reservatório R12 , é necessário interromper a partir das 9h30 de amanhã, 23 de Junho, e, por um período de 6 horas, o abastecimento de água na zona do Curral Velho, em Santo António, aos arruamentos servidos por este reservatório.
Assim, poderá faltar água nos seguintes arruamentos:
- Vereda do Ribeiro do Lavadouro
- Caminho do Curral Velho
- Vereda do Poço do Gancho
- Travessa do Curral Velho
- 2ª Vereda do Corgo
- Vereda do Corgo
- Vereda da Fonte do Corgo
- Caminho do Lombo dos Aguiares
- Caminho do Lombinho
- Vereda da Freirinha
- Caminho do Pomar do Miradouro
- Caminho do Baganho
- Caminho do Trapiche
- Travessa do Boliqueime
- Vereda do Boliqueime
- Rua Professor Eleutério Gomes Aguiar
- Vereda do Garnel
- Caminho da Barreira
- Beco do Cafana
- Estrada Eira do Serrado, rotunda Cota 500 até Porta 167
- Escadinhas do Caminho Velho da Estrela
- Rua do Vasco Gil
- Vereda do Vasco Gil de Dentro
- Vereda do Passado
- Vereda do Vasco Gil de Baixo
- Caminho dos Três Paus à Viana
- Vereda dos Três Paus
- Escadinhas dos Três Paus
"Mais se informa que as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", termina a nota da Câmara Municipal do Funchal.