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Madeira

Água cortada amanhã em vários sítios das zonas altas de Santo António

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A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a uma intervenção no reservatório R12 , é necessário interromper a partir das 9h30 de amanhã, 23 de Junho, e, por um período de 6 horas, o abastecimento de água na zona do Curral Velho, em Santo António, aos arruamentos servidos por este reservatório.

Assim, poderá faltar água nos seguintes arruamentos:

  • Vereda do Ribeiro do Lavadouro
  • Caminho do Curral Velho
  • Vereda do Poço do Gancho
  • Travessa do Curral Velho
  • 2ª Vereda do Corgo
  • Vereda do Corgo
  • Vereda da Fonte do Corgo
  • Caminho do Lombo dos Aguiares
  • Caminho do Lombinho
  • Vereda da Freirinha
  • Caminho do Pomar do Miradouro
  • Caminho do Baganho
  • Caminho do Trapiche
  • Travessa do Boliqueime
  • Vereda do Boliqueime
  • Rua Professor Eleutério Gomes Aguiar
  • Vereda do Garnel
  • Caminho da Barreira
  • Beco do Cafana
  • Estrada Eira do Serrado, rotunda Cota 500 até Porta 167
  • Escadinhas do Caminho Velho da Estrela
  • Rua do Vasco Gil
  • Vereda do Vasco Gil de Dentro
  • Vereda do Passado
  • Vereda do Vasco Gil de Baixo
  • Caminho dos Três Paus à Viana
  • Vereda dos Três Paus
  • Escadinhas dos Três Paus

"Mais se informa que as  Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", termina a nota da Câmara Municipal do Funchal. 

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