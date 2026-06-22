Água cortada amanhã em vários sítios das zonas altas de Santo António

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a uma intervenção no reservatório R12 , é necessário interromper a partir das 9h30 de amanhã, 23 de Junho, e, por um período de 6 horas, o abastecimento de água na zona do Curral Velho, em Santo António, aos arruamentos servidos por este reservatório.

Assim, poderá faltar água nos seguintes arruamentos:

Vereda do Ribeiro do Lavadouro

Caminho do Curral Velho

Vereda do Poço do Gancho

Travessa do Curral Velho

2ª Vereda do Corgo

Vereda do Corgo

Vereda da Fonte do Corgo

Caminho do Lombo dos Aguiares

Caminho do Lombinho

Vereda da Freirinha

Caminho do Pomar do Miradouro

Caminho do Baganho

Caminho do Trapiche

Travessa do Boliqueime

Vereda do Boliqueime

Rua Professor Eleutério Gomes Aguiar

Vereda do Garnel

Caminho da Barreira

Beco do Cafana

Estrada Eira do Serrado, rotunda Cota 500 até Porta 167

Escadinhas do Caminho Velho da Estrela

Rua do Vasco Gil

Vereda do Vasco Gil de Dentro

Vereda do Passado

Vereda do Vasco Gil de Baixo

Caminho dos Três Paus à Viana

Vereda dos Três Paus

Escadinhas dos Três Paus

"Mais se informa que as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", termina a nota da Câmara Municipal do Funchal.