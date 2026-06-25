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Falso alarme de fogo em mato na Serra de Água

Bombeiros mobilizados não encontraram qualquer indício de incêndio

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foto OD

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram accionados a meio da manhã desta quinta-feira, na sequência de um alerta para um alegado fogo em mato na zona da Serra de Água.

O alerta soou no quartel da Ribeira Brava, levando à mobilização imediata de dois meios de socorro, um pesado e um ligeiro, e sete operacionais.

Chegadas ao local, as equipas não detectaram qualquer vestígio de fogo, tendo efectuado o reconhecimento da área sem confirmar a ocorrência.

A situação foi considerada um falso alarme.

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