Falso alarme de fogo em mato na Serra de Água
Bombeiros mobilizados não encontraram qualquer indício de incêndio
Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram accionados a meio da manhã desta quinta-feira, na sequência de um alerta para um alegado fogo em mato na zona da Serra de Água.
O alerta soou no quartel da Ribeira Brava, levando à mobilização imediata de dois meios de socorro, um pesado e um ligeiro, e sete operacionais.
Chegadas ao local, as equipas não detectaram qualquer vestígio de fogo, tendo efectuado o reconhecimento da área sem confirmar a ocorrência.
A situação foi considerada um falso alarme.
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