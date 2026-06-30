Região apressa solução para altas problemáticas

Por entender que este é um desafio complexo, Governo Regional avança com “resposta imediata e em regime de subsidiariedade”, mas não abdica da verba de Lisboa. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 30 de Junho.

"GESBA volta a dar lucro após dois anos no vermelho" é, por seu turno, a notícia que merece maior destaque gráfico da primeira página. Empresa pública da banana registou 1,5 milhões de euros de resultado positivo em 2025 e reforçou o rendimento dos quase 3 mil produtores.

Saiba também que "Lisboa descarta bombeiros madeirenses que iam para a Venezuela".

Igualmente em destaque a "Pressão turística sobre habitação". Relatório coloca Madeira entre as regiões mais pressionadas devido ao crescimento do turismo aéreo. ‘Estudante Insular’ em vigor na próxima semana.

E ainda para ler na rubrica 'No Rasto de': "Sala de Concertos desadequada será reformulada".

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