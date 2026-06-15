Interrupção temporária no abastecimento de água afeta Sítio do Pomar

A Câmara Municipal de São Vicente informou que o abastecimento de água será temporariamente interrompido esta segunda-feira, 15 de Junho, no Sítio do Pomar.

A autarquia não especifica, para já, o período da interrupção nem os trabalhos que motivam esta medida, apelando, contudo, à compreensão dos moradores e utilizadores da zona pelos eventuais constrangimentos causados.

Em comunicado, o Município de São Vicente apresenta desculpas pelos incómodos resultantes desta interrupção temporária do fornecimento de água e recomenda aos residentes que tomem as devidas precauções para minimizar o impacto da situação.