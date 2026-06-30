AFARAM lança consultas gratuitas de psicologia

A AFARAM — Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira — vai disponibilizar consultas gratuitas de psicologia a oito residentes do concelho do Funchal que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconómica.

A iniciativa é apoiada pelo Município do Funchal no âmbito do programa Associativismo 2026 e decorre entre Julho e Dezembro, com o objectivo de facilitar o acesso a apoio psicológico de qualidade a pessoas que, de outra forma, dificilmente o conseguiriam custear.

Segundo nota à imprensa, o processo de candidatura inicia-se com uma pré-inscrição, seguida de uma pré-entrevista realizada por uma assistente social da AFARAM, que terá como função avaliar a elegibilidade de cada candidatura de acordo com critérios pré-definidos, nomeadamente a residência no concelho do Funchal, a situação socioeconómica do agregado familiar e a ausência de acompanhamento psicológico ativo no sistema público de saúde.

O apoio do Associativismo do Funchal permite-nos alargar o acesso à saúde mental a quem mais precisa. Sabemos que muitas pessoas adiam ou desistem de procurar ajuda psicológica por motivos financeiros, este programa procura responder directamente a essa barreira". Octávio Gouveia, Presidente da Direção da AFARAM

As candidaturas e pedidos de informação podem ser ecfetuados através do contacto [email protected] ou do número 914 932 815, entre as 09h30 e as 17h00, de segunda a sexta-feira.

As pré-inscrições encontram-se abertas até 6 de Julho de 2026, sendo as vagas atribuídas mediante avaliação técnica e por ordem de elegibilidade.