Viatura incendeia-se na zona das Carreiras
Uma viatura ligeira incendiou-se, esta tarde, no parque de estacionamento de um restaurante na zona das Carreiras, freguesia da Camacha.
A situação motivou a mobilização dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que prontamente controlaram a situação e extinguiram o fogo de causas desconhecidas, não evitando que o automóvel fosse completamente consumido pelas chamas.
No local estiveram três veículos e 10 operacionais da corporação santacruzense.
O alerta para esta ocorrência foi dada por volta das 18h30.
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