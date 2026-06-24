Viatura incendeia-se na zona das Carreiras

Uma viatura ligeira incendiou-se, esta tarde, no parque de estacionamento de um restaurante na zona das Carreiras, freguesia da Camacha.

A situação motivou a mobilização dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que prontamente controlaram a situação e extinguiram o fogo de causas desconhecidas, não evitando que o automóvel fosse completamente consumido pelas chamas.

No local estiveram três veículos e 10 operacionais da corporação santacruzense.

O alerta para esta ocorrência foi dada por volta das 18h30.