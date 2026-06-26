CDS lembra que “se Portugal reclama com orgulho uma das maiores zonas marítimas do Mundo, aos Açores e à Madeira o deve”

O deputado do CDS, João Almeida, sublinhou que sem as autonomias Portugal “não seria o mesmo país”. “Se não fosse a autonomia existiram os arquipélagos, existia Portugal mas não seriamos o mesmo país, muito menos o mesmo país atlântico. Se Portugal reclama com orgulho uma das maiores zonas marítimas do Mundo, aos Açores e à Madeira o deve”, referiu na sessão plenária comemorativa dos 50 anos da autonomia das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira

Afirma o CDS como “um verdadeiro partido autonomista”. “Somos construtores de pontes e assim contaremos a ser. O país é mais forte quando confia nos portugueses, estejam eles em Lisboa, em Ponta Delgada ou no Funchal”