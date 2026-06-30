Cinco votos de solidariedade com o povo da Venezuela abrem a sessão plenária de hoje

A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se, esta manhã, a partir das 09h00, sendo que no início da ordem de trabalhos desta sessão plenária está a discussão de cinco votos de solidariedade com o povo da Venezuela.

Na sequência da catástrofe provocada pelos sismos ocorridos na passada quarta-feira, PS, JPP, CDS-PP, IL e PSD avançaram com votos de solidariedade, que, por abordarem o mesmo assunto, serão discutidos em conjunto. Em comum, os vários textos recordam os laços históricos, familiares e culturais que ligam a Madeira à Venezuela, onde se fixaram ao longo de décadas milhares de emigrantes madeirenses e seus descendentes. Todos os partidos expressam condolências pelas vítimas mortais, solidariedade para com os feridos e desalojados, e dirigem uma palavra especial à comunidade portuguesa e madeirense residente no país sul-americano. Referem ainda o trabalho das equipas de protecção civil, voluntários e profissionais de emergência envolvidos nas operações de socorro.

Mas há marcas específicas em cada voto. O voto PS, apresentado por Paulo Cafôfo, faz um apelo a que Portugal e a Madeira, através dos respectivos governos, acompanhem de forma permanente a comunidade portuguesa na Venezuela e disponibilizem a ajuda necessária no âmbito da protecção consular e da cooperação institucional.

O voto assinado pela deputada Sara Madelena (CDS-PP) apela expressamente ao Governo da República e às representações diplomáticas e consulares para que mobilizem mecanismos de apoio com a máxima celeridade.

O JPP, apresentado pela voz de Mariusky Spínola, reconhece o trabalho das autoridades e deixa votos de pronto restabelecimento da normalidade e de reafirmação dos laços de amizade entre a Madeira e a Venezuela.

O voto de Gonçalo Maia Camelo (Iniciativa Liberal) faz uma reflexão sobre o contexto humanitário e sobre a necessidade de resposta internacional. Destaca a pressão colocada sobre as estruturas de emergência e a dificuldade das operações de busca e salvamento.

Por fim, o voto do PSD, apresentado por Carlos Fernandes, foi o único a fazer referência explícita à acção do Governo Regional e à sua articulação com o Governo da República em resposta à crise, bem como à mobilização da sociedade civil madeirense (instituições, associações, autarquias e cidadãos) na recolha de bens essenciais. É o voto que mais desenvolve a ideia de reciprocidade entre os dois territórios, mencionando que a Madeira tem acolhido venezuelanos e lusodescendentes que escolheram a Região para recomeçar as suas vidas.