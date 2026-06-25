PS-Madeira manifesta solidariedade com vítimas dos sismos na Venezuela

A presidente do PS-Madeira manifestou esta quinta-feira solidariedade para com todas as pessoas afectadas pelos violentos sismos que atingiram a Venezuela, país onde reside uma significativa comunidade de madeirenses e lusodescendentes.

Em comunicado, Célia Pessegueiro refere que acompanha com atenção a evolução da situação, numa altura em que ainda não são conhecidas todas as consequências da tragédia, que provocou vítimas mortais, feridos e elevados danos materiais.

A líder socialista expressa o seu pesar pelas vidas perdidas e a sua consternação perante o sofrimento das populações afetadas, sublinhando a preocupação com a comunidade portuguesa residente naquele país sul-americano.

"Acompanhamos com profunda preocupação os relatos dos danos e enviamos um abraço fraterno, cheio de esperança e coragem, a todas as comunidades afectadas, muito em especial à comunidade portuguesa e madeirense. Que não vos falte força e união para superar mais este duro golpe", afirma Célia Pessegueiro.

O PS-Madeira destaca os fortes laços históricos e humanos que unem a Região à Venezuela, onde vivem muitos milhares de madeirenses e seus descendentes, manifestando esperança de que as populações afetadas consigam ultrapassar as consequências desta catástrofe.