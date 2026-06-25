Madeira manifesta solidariedade e disponibilidade para apoiar a Venezuela

O Governo Regional da Madeira informou, esta quinta-feira, que está a acompanhar com profunda preocupação as consequências dos fortes sismos que atingiram a Venezuela, provocando perdas de vidas humanas, feridos e elevados danos materiais.

Neste momento de enorme dificuldade, o Governo Regional expressa a sua solidariedade para com o povo venezuelano, endereçando sentidas condolências às famílias das vítimas e desejando uma rápida recuperação a todos os feridos. A Região mantém-se disponível para, através dos mecanismos nacionais e internacionais de proteção civil e ajuda humanitária, colaborar no esforço de resposta à emergência, colocando à disposição as capacidades técnicas e operacionais que venham a ser consideradas pelas autoridades competentes. Governo Regional da Madeira

O Governo Regional da Madeira adianta que, através do Serviço Regional de Protecção Civil, "está pronto para cooperar com o Governo da República e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no esforço internacional de apoio às populações afetadas por esta catástrofe, manifestando total disponibilidade para contribuir com as valências que se mostrem necessárias no âmbito da Busca e Resgate, emergência médica, apoio técnico ou assistência nas diferentes dimensões do Sistema de Protecção Civil Regional".