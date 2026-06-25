Câmara da Calheta expressa total solidariedade para com a Venezuela

A Câmara Municipal da Calheta manifestou, através de um comunicado divulgado esta quinta-feira, a sua profunda preocupação face aos sismos registados na Venezuela.

Pelo menos 164 mortos e 971 feridos após sismos na Venezuela Pelo menos 164 pessoas morreram e 971 ficaram feridas depois de dois fortes sismos terem atingido a Venezuela, declarou hoje a Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez.

Num momento de grande incerteza, a autarquia expressa total solidariedade para com o povo venezuelano e, de forma muito especial, com a vasta comunidade madeirense residente naquele país, onde ao longo de décadas construiu fortes laços de vida, trabalho e amizade.

O executivo camarário sublinha que o seu pensamento se dirige igualmente às muitas famílias calhetenses que têm familiares e amigos na Venezuela e que vivem estas horas com natural apreensão, enquanto aguardam por notícias daqueles que lhes são mais próximos.

A fechar a nota, o município manifesta o desejo de que as autoridades consigam avaliar rapidamente a situação e prestar todo o apoio necessário às populações afectadas, esperando que os danos sejam reduzidos e que não haja consequências graves para as pessoas.