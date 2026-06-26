Porto Moniz aprova voto de solidariedade para com o povo venezuelano e comunidades afectadas pelos sismos

A Câmara Municipal de Porto Moniz apresentou um Voto de Solidariedade para com o povo venezuelano e todas as comunidades afectadas pelos sismos do passado dia 25 de Junho, quinta-feira.

Olavo Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz e as vereadoras eleitas propuseram que a autarquia aprovasse o presente Voto de Solidariedade, "manifestando a sua profunda consternação perante esta tragédia e expressando a sua solidariedade para com todas as vítimas e respectivas famílias". O Voto de Solidariedade foi aprovado por unanimidade.

A Câmara Municipal do Porto Moniz "manifesta, em particular, a sua proximidade e apoio aos munícipes do concelho e à significativa comunidade luso-venezuelana aqui residente, que vivem com especial apreensão e sofrimento as consequências desta tragédia, em virtude dos laços familiares, afectivos e históricos que os unem à Venezuela".

Mais delibera "expressar a sua solidariedade para com o povo venezuelano e todas as comunidades afectadas, formulando votos de coragem, esperança e rápida recuperação para todos aqueles que enfrentam as consequências deste acontecimento".

Delibera ainda dar conhecimento do presente Voto ao Consulado Geral da República Bolivariana da Venezuela, no Funchal, e à Embaixada da República Bolivariana da Venezuela em Portugal.