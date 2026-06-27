Capotamento lateral no Terreiro da Luta faz vítima encarcerada
Bombeiros mobilizados para acidente na ER103
Um capotamento lateral ocorreu na ER 103, na última hora, na zona acima do Terreiro da Luta.
Segundo as primeiras informações, há uma vítima encarcerada no interior da viatura.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local com vários meios e operacionais para o socorro. Desconhece-se, para já, o estado de saúde da vítima.
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